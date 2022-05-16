Altay’da başkan Denizli

Süper Lig'den küme düşen Altay'da başkanlık krizi dün gerçekleşen zirve ile çözüldü ve yeni başkanın kulübün efsane ismi Mustafa Denizli olmasına karar verildi. İZTO Başkanı Mahmut Özgener önderliğindeki zirveye Mustafa Denizli'nin yanı sıra camianın ileri gelen isimlerinden Ahmet Taşpınar, eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve daha önce başkanlık için ismi geçen ve adaylıktan vazgeçen İbrahim Akman da katıldı. Beşli zirve sonunda Mustafa Denizli ikna edilirken tecrübeli isim de başkanlık için adaylığını açıkladı ve böylelikle haftalardır süre gelen belirsizlik de sona erdi. Denizli'nin bu kez başkan olarak kulübüne hizmet edecek olması camiada büyük heyecan yarattı.

KONGRE 20 MAYIS'TA YAPILACAK

Bu arada 28 Nisan'da gerçekleştirilen ve aday çıkmadığı için bugüne ertelenen olağanüstü genel kurulu fiziki koşullar sağlanamaması nedeniyle 20 Mayıs'a ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yarıda kalan toplantıya devam edilebilmesi için toplantı salonunda olması gereken gerekli materyaller ve fiziki koşullar sağlanamadığından; 20.05.2022 tarihinde İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda saat 17.30 itibariyle Olağanüstü Genel Kurul'a kaldığı yerden devam edecektir" denildi.





ÖNCE FUTBOLCU SONRA ANTRENÖR ŞİMDİ BAŞKAN

ALTAY'DA başkanlık görevini kabul eden Mustafa Denizli, kulübün sahipsiz kalmaması için bir kez daha elini taşın altına koydu. Siyah-beyazlı ekipte 18 yıl boyunca forma giyen Denizli, özdeşleştiği takımıyla büyük başarılara imza attı. Altay'da attığı gollerle "Büyük Mustafa" olarak anılan Denizli, futbolu bıraktıktan sonra A Milli Takım dahil bir çok takımı çalıştırdı. Geçen sene 28 Nisan'da Altay'a bu kez teknik direktör olarak son maçlarda dönen Denizli, Play-Off finalinde takımını 18 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıkardı. Bu sezon da takımın başında olan, ancak alınan başarısız sonuçların ardından yolların ayrıldığı tecrübeli teknik adam, bu kez de başkan olarak Altay'a dönüyor.

BURAK HAKERLER