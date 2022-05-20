Andre Poko’dan kulübe 4. ihtar

Süper Lig'den düşen Altay'da mevcut kadrodan kulübe ihtar çeken futbolcuların arasına Andre Poko da katıldı. Yabancı oyuncular içinde sadece Eric Björkander ve Khaly Thiam'ın alacakları için federasyona gitmediği İzmir ekibinde, Gabonlu Poko sezon içinde 4. ihtarnamesini gönderdi. Daha önce yıl içerisinde üç kez kulübe ihtar çeken ve fesih hakkını daha önce kazanan 29 yaşındaki futbolcunun buna rağmen siyah-beyazlı ekiple devam etme kararı aldığı öğrenildi. Gabon Milli Takımı'nda da forma giyen Poko'nun, milli kamplardan sürekli Türkiye'ye geç dönmesi sonrası kulübün herhangi yaptırım uygulamadığı ve futbolcunun da bu nedenle fesih yoluna gitmediği öğrenildi. Poko'nun sözleşmesi haziran ayı sonunda sona eriyor. Sportif Direktör Tuna Üzümcü geçici yönetime verdiği raporla Poko'nun önümüzdeki sezon takımda tutulmasını istedi.

RAKİP KASIMPAŞA

Spor Toto Süper Lig'de 2 hafta önce küme düşmesi kesinleşen Altay, sezonun son maçında bugün evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçla lige veda edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP tribün 250, numaralı 50, maraton tribünü 25 TL'den satışa sunuldu. Paixao, Bamba, Lis, Pinares ve Aka'nın ayrıldığı İzmir ekibinde kadro dışı kalan Murat ve tedavisi süren Deniz forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılar, taraftarına veda maçında galibiyet hediye etmeyi hedefliyor.

■ BURAK HAKERLER