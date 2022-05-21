Altay’da geçici çözüm

Altay'da 28 Nisan'da başkan adayı çıkmadığı için ertelenen kongre dün Atatürk Stadı'nda bulunan Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda kaldığı yerden devam ederken kulübün sahipsiz kalmaması için Ayhan Dündar başkanlığındaki oluşum geçici olarak göreve getirildi. Mustafa Denizli'nin adaylıktan vazgeçmesi üzerine kulübün kayyum sürecine girme ihtimali bulunduğu için Ayhan Dündar ve Hakkı Küllü önderliğindeki iki liste adaylığını açıkladı.



DİĞER LİSTE ÇEKİLDİ

Ancak oy kullanma esnasında Hakkı Ülkü adaylıktan çekildiklerini açıkladı. Tek liste halinde devam eden kongrede 165 üyenin oy kullandığı seçimde 73 oy alan Ayhan Dündar ve ekibi yönetime geldi. Dündar, ''Altay Altaylılarındır' mottosundan yola çıkarak herkesin destek vereceğinden emin olarak bu sorumluluğu şimdilik almış bulunuyoruz. Cebimizde olanı son kuruşuna kadar olduğunu belirtirken, 'Bunu zaman gösterecek. Bizim de yönetimde olduğumuz bir oluşum çıkarsa genel kurul kararı alabiliriz' diye konuştu. İzmir temsilcisinin yeni yönetiminin önümüzdeki günlerde yeniden olağanüstü genel kurul kararı alması bekleniyor.

İŞTE YENİ YÖNETİM

Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim şu isimlerden oluştu: Polat Dündar, Berk Hızlıateş, Ahmet Avni Atayol, Umut Samaraz, Deniz Uğur Kemahlı, Turan Güven, Seza Sönmez Yaşar, Uğur Kocaman, Ogan Çaylayık, İhsan Saraç.

EKMEKÇİOĞLU KATILMADI

Altay'ın dünkü genel kurulunda 28 Nisan'da ibra edilen Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimi katılmadı. Ekmekçioğlu sezon devam ederken istifa ederek kulübü genel kurula götürmüştü. Ekmekçioğlu ile birlikte daha önce aday olacağını açıklayıp sonrasında geri çekilen İbrahim Akman da genel kurulda yer almadı. Eski başkanlardan sadece Ömer Hızlıok, Mehmet Erdoğan ve Ahmet Taşpınar'ın katıldığı kongrede Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu'nun da bulunmaması dikkat çekti.



■ BURAK HAKERLER