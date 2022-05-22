Taraftardan tam destek

ALTAY'IN önceki gün tamamlanan genel kurulunda göreve gelen Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetime destek yağdı. Genel kurul üyesi olmalarının yanı sıra Altay taraftarı olarak bilinen Dündar başkanlığındaki yönetim, "Altay Altaylılarındır" mottosuyla yola çıkarak, camia büyüklerinin bir türlü aday çıkaramadığı kongrede ateşten gömlek giyerek liste çıkarmışlardı.

BÜYÜKLER NEREDE?

İSTİFA eden Özgür Ekmekçioğlu'nun ardından yönetime gelen Ayhan Dündar ve kurmaylarına sosyal medyadan taraftarlar büyük destek verdi. Altay taraftarları, 'Helal olsun sizlere, kulübü sahipsiz bırakmadınız', 'Sevdamızı kayyuma bırakmayan adam gibi adamlar', 'Kravatlılar gider, atkılılar kalır', 'Hepiniz birer kahramansınız', 'Camia büyükleri nerede? Toplanıp bir yönetim kuramadılar', 'Gerçek Altaylılar taşın altına ellerini değil kafalarını koydular' mesajlarıyla yönetimi motive ettiler.

KULİSLER KAYNIYOR

Ekmekçioğlu iddiası

DÜNDAR'IN "Şimdilik sorumluluğu almış bulunuyoruz" açıklaması geçici yönetim algısını güçlendirirken, Özgür Ekmekçioğlu'nun yeni bir kongre tarihi alınması halinde yeniden aday olabileceği konuşuluyor

Akman destek verecek mi?

KULİSLERDE sıkça dile getirilen ikinci bir konu ise daha önce adaylıktan çekilen İbrahim Akman'ın yeni yönetime destek verip vermeyeceği. Dündar ve ekibinin, 28 Nisan'da ertelenen kongre sonrası futbolcular Murat Akça ve Eric'in ödemelerini yapan Akman'dan destek isteyebileceği dile getiriliyor.

Futbolcular kararsız

YÖNETİMİN önündeki en önemli sorun ise kulüpten alacaklı olan futbolcuların geleceği. Kongre tarihini bekleyen ve ortak hareket etme kararı alan futbolcuların, Ayhan Dündar ve ekibinin göreve gelmesinin ardından oldukça kararsız oldukları öğrenildi.