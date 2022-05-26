Altay’a bir şok daha

Altay'da futbolcuların bir bir kulübü terk etmesinin sancısı yaşanırken teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun da yol ayrımına geldiği öğrenildi. Genç çalıştırıcının şu ana dek kulüpten para alamadığı iddiaları ortalıkta dolaşırken önümüzdeki günlerde olası bir ayrılığın yaşanabileceği konuşuluyor. Kaloğlu'nun da kulüpte yaşanan son gelişmelerle birlikte gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı öne sürüldü. Kaloğlu için Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un devreye girdiği konuşuluyor. Ömer Erdoğan'ın görevi bırakmasının ardından harekete geçen ekibin Sinan Kaloğlu ile temas kurduğu diğer adayın da Engin Fırat olduğu gelen haberler arasında.

HAMLELER BEKLENİYOR

Bu arada daha önce geçici olarak göreve geldikleri belirtilen Ayhan Dündar yönetiminin kalmaya yönelik açıklamaları sonrası kadroyu korumaya yönelik hamleleri merak edilmeye başlandı. Ocak ayına kadar transfer tahtası kapalı olan ve bu tarihten sonra da yeni gelecek dosyalarla transfer yapması güç olan kulüpte 9 yabancı oyuncu takımdan ayrılırken, sözleşmesi sona erenlerle birlikte 21 futbolcu serbest kalma hakkı kazandı.

KAZIMCAN'A İKİ TALİP VAR

ALTAY'IN genç oyuncusu Kazımcan Karataş için iki talip olduğu bildirildi. 19 yaşındaki oyuncu için Belçika'dan Westerlo ile Süper Lig'den Konyaspor kulüplerinin devrede olduğu öğrenilirken önümüzdeki günlerde oyuncuyla ilgili görüşmelerin başlaması bekleniyor.

ALTAY'DA MATEUSZ LİS PİŞMANLIĞI

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da yuvadan uçan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'e Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın talip olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlılar, 100 bin Euro'luk transfer taksidi ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı feshederek serbest kalan Polonyalı file bekçisinden ciddi bir gelir elde etme fırsatını kaçırdı. Southampton'ın kaleci Lis'e 5 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı, İngiliz kulübü ve oyuncu arasında görüşmelerin devam ettiği ileri sürüldü.