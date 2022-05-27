Altay’da kadro telaşı

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Altay'da yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından kadro ile ilgili yapılacak hamleler merak edilirken transfer tahtasının kapalı olması sebebiyle iç transfer öncelik haline geldi. Ayhan Dündar yönetiminin takımın kaptanları İbrahim Öztürk ve Özgür Özkaya ile bir görüşme gerçekleştirdikleri ve takımdaki oyuncuların durumunu sorarak kulübün yol haritasını belirlemeye çalıştıkları öğrenildi. İlk etapta mevcut kadrodaki 7, 8 isimle anlaşıp altyapı takviyesiyle kadronun ayakta tutulmaya çalışıldığı ileri sürülürken görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor. Takımın önümüzdeki ayın sonuna kadar toplanıp sağlık kontrollerinin ardından Temmuz başı itibariyle çalışmalara başlaması hesap edilirken kadronun tutulmaması durumunda büyük kriz yaşanabilir. Bu nedenle kulüp önündeki 1 aylık sürede yoğun bir trafik içerisine girecek.

KAYNAK İHTİYACI VAR

Yine siyah-beyazlı yeni yönetimin önümüzdeki günlerde Divan Kurulu ile bir araya gelip görüş alışverişinde bulunacağı gelen haberler arasında. Toplam borcu 400 milyon TL'ye yaklaşan İzmir temsilcisi, transfer yasağını kaldırabilmek için 2 milyon Euro'luk bir kaynağa ihtiyaç duyuyor.

KAZIMCAN PAZARLIĞI

ALTAY'DA yeni yönetim maddi kriz sebebiyle genç sol bek Kazımcan Karataş'a gelen teklifleri değerlendiriyor. Son olarak Ümit Milli Takım'a davet edilen 19 yaşındaki futbolcu için Belçika ekibi Westerlo ile Konyaspor'un resmi teklif sunduğu bilinirken Westerlo'nun 300 bin Euro, Konyaspor'un ise 500 bin Euro önerdiği öğrenildi. Teklifleri yetersiz bulan İzmir temsilcisinin Kazımcan'ın transferinden 1.5 milyon Euro bonservis geliri beklediği ifade edildi. Altay, oyuncunun bir sonraki transferinden pay da almayı talep ediyor. Belçika ekibinin önümüzdeki günlerde yeni bir teklif sunacağı bildirildi.

CEBRAİL YUVADAN UÇUYOR

Yeni sezon öncesi maddi sıkıntılarla boğuşan ve kadrosundaki oyuncuları elinde tutmakta zorlanan Altay'da bir yıldız daha yuvadan uçuyor. Siyah-beyazlı ekipte, sözleşmesi sona eren sağ bek oyuncusu Cebrail Karayel'e Süper Lig'den ciddi tekliflerin olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcuya Konyaspor'un büyük bir ilgisi olduğu öğrenilirken, Altay'daki problemler nedeniyle futbolcunun anlaşmaya yanaşmadığı öğrenildi. Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Cebrail, 1.5 yıl sonra İzmir'den ayrılmayı planlıyor.