Altay’dan Kazımcan’ın transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ve mali sorunlarla boğuşan Altay, yaklaşık 2 milyon Euroluk transfer yasağını kaldırmak için kaynak arayışına girdi. Siyah-beyazlılar, bu çalışmalar çerçevesinde altyapısından yetiştirdiği 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ı bonservisiyle satmak için çaba gösteriyor. İzmir temsilcisi, şu ana kadar Belçika'nın Westerlo kulübünden 300 bin Euroluk teklifle birlikte Süper Lig'den birçok kulüpten teklif aldı. Ancak verilen teklifler, Altay yönetimi tarafından yetersiz bulundu. İzmir temsilcisi, yaşanan gelişmeler ve çıkan haberler üzerine sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımladı.





"SÖZ KONUSU TEKLİFLER GİBİ BEKLENTİMİZİN OLDUKÇA ALTINDA KALMAKTADIR"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altyapımızdan yetişen genç futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın transferi için yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kulüplerden teklifler gelmektedir. Şu ana kadar kulübümüze ulaşan resmi teklifler, önerilen bonservis ücretlerinin beklentimizin çok altında olması nedeniyle kabul edilmemiştir. Bu süreçte, kulübümüz tarafından henüz bir rakam belirlenmemiştir. Çeşitli yayın organlarında kulübümüzce talep edildiği ifade edilen rakamlar gerçeği yansıtmamakta ve söz konusu teklifler gibi beklentimizin oldukça altında kalmaktadır. Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."