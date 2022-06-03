Altay kaynak arıyor

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşen Altay'da, Ayhan Dündar başkanlığındaki yeni yönetim, geçmişten gelen 371 milyon liralık borcun altından kalkmaya çalışıyor. Altay'da bu yükü tek başına kimsenin kaldıramayacağını dile getiren başkan Ayhan Dündar, taraftarın destek vereceği bir yardım kampanyası yapacaklarını ifade etti. Ayhan Dündar, ayrıca yeni sezon kombine biletlerinin de erken satışa çıkarılacağını açıkladı.

"ORTAK KARARLAR ALACAĞIZ"

İSİM sponsorluğu fikrinin de gündemlerinde olduğunu ifade eden Dündar, "İsim sponsorluğu da seçenekler arasında olabilir. Astronomik bir teklif gelirse camia büyükleriyle de görüşerek buna sıcak bakabiliriz" dedi. Dündar sözlerine şöyle devam etti: "Üzüleceğimiz skorlarla karşılaşabiliriz, buna hazırlıklıyız. Altay'ın kurtuluş yolu fuzuli para harcamaktan geçmiyor. Kulübün her bir kuruşu bizim için önemli. Tek adamlık durumu söz konusu değil, kararları ortak alacağız" diye konuştu.

İÇ TRANSFERDE ELİ YANDI

SİYAH-BEYAZLILARDA Bamba, Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan gibi yabancı yıldızlar tek taraflı fesih ve sözleşme bitişi nedeniyle takımdan ayrılırken, yeni yönetim elde kalan oyunculara yöneldi. Önceliği sözleşmesi sona eren Leandro Kappel, Andre Poko ve Khaly Thiam gibi yabancı oyunculara veren yönetimin, bu oyuncularla yaptığı görüşmelerde eli yandı. Kappel, Poko ve Thiam'ın kulüpten 500 bin ila 700 bin Euro arasında yıllık garanti ücret talep ettiği bu nedenle görüşmelerin tıkandığı öğrenildi. Yönetim sözleşmeleri biten yerli oyunculardan kaleci Ozan, İbrahim Özürk, Özgür, Tolga, Ceyhun, Zeki ve Deniz ile görüşmeleri sürdürürken, bu oyuncuları elde tutup yeni sezon kadrosunu U-19 takımından A takıma alınacak gençlerle tamamlamayı planlıyor.