Altay çok sıkıntılı

Altay'da iç transfer sancılı. 371 milyon lira borçla küme düşen ve transfer yasağı içinde bulunan siyah-beyazlı ekipte, Ayhan Dündar başkanlığındaki yeni yönetim henüz mesafe kat edemedi. Zor durumda olan İzmir ekibinde, Poko, Kappel ve Thiam sözleşme yenilemek için 500 bin ila 700 bin Euro talep etmiş ve görüşmeler tıkanmıştı. Dündar ve ekibi, kontratı biten yerli yıldızlara ağırlık verirken yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Yönetim, boşa çıkan kaptan İbrahim Öztürk, Özgür, Zeki, Tolga, kaleci Ozan, Ceyhun ve Deniz ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ancak yönetim önerdiği ücreti çok düşük bulan 7 yerli oyuncu da sözleşme yenilemedi. Kaleci Cihan, Sakarya; Cebrail ise Süper Lig ekibi Konyaspor'la sözleşme imzalamıştı.

HOCANIN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

ALTAY'DA geçen sezon dördüncü teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu'nun yeni sezonda takımın başında yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Başkan Ayhan Dündar, "Sinan hoca tatile çıktı. Gitmeden önce tanıştık, kendisini yolcu ettik. Net bir görüşme yapmadık. Şartlar oluşursa yola devam ederiz" dedi.

BURAK HAKERLER