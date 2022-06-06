  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay çok sıkıntılı

Altay çok sıkıntılı

Siyah-beyazlılar, Poko, Kappel ve Thiam’dan sonra sözleşmesi biten yerliler İbrahim Öztürk, Zeki, Özgür, Ceyhun, Tolga, Ozan, Deniz ile de anlaşamadı

6.6.2022

Altay çok sıkıntılı

Altay'da iç transfer sancılı. 371 milyon lira borçla küme düşen ve transfer yasağı içinde bulunan siyah-beyazlı ekipte, Ayhan Dündar başkanlığındaki yeni yönetim henüz mesafe kat edemedi. Zor durumda olan İzmir ekibinde, Poko, Kappel ve Thiam sözleşme yenilemek için 500 bin ila 700 bin Euro talep etmiş ve görüşmeler tıkanmıştı. Dündar ve ekibi, kontratı biten yerli yıldızlara ağırlık verirken yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Yönetim, boşa çıkan kaptan İbrahim Öztürk, Özgür, Zeki, Tolga, kaleci Ozan, Ceyhun ve Deniz ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ancak yönetim önerdiği ücreti çok düşük bulan 7 yerli oyuncu da sözleşme yenilemedi. Kaleci Cihan, Sakarya; Cebrail ise Süper Lig ekibi Konyaspor'la sözleşme imzalamıştı.

HOCANIN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
ALTAY'DA geçen sezon dördüncü teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu'nun yeni sezonda takımın başında yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Başkan Ayhan Dündar, "Sinan hoca tatile çıktı. Gitmeden önce tanıştık, kendisini yolcu ettik. Net bir görüşme yapmadık. Şartlar oluşursa yola devam ederiz" dedi.
BURAK HAKERLER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA