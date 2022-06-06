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Haberler Altay TSYD Urla havuzu açıldı

TSYD Urla havuzu açıldı

6.6.2022

TSYD Urla havuzu açıldı
TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Urla Olimpik Yüzme Havuzu, tepeden tırnağa yenilenen çehresiyle yeniden hizmete girdi. Korona virüs pandemisi nedeniyle 2 yıldır kullanılamayan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Urla Olimpik Yüzme Havuzundaki yenileme çalışmaları tamamlandı. Büyük emekler harcanan havuz, son derece modern görünümüyle Türk sporunun hizmetine sunuldu. Tesisin açılış törenine TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, TSYD Genel Merkezi ve TSYD İzmir Şubesi yöneticileri ile dernek üyeleri ve aileleri katıldı.
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