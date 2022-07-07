Altay’a hücum

Spor Toto 1. Lig'e düşen Altay'da geçen sezon Süper Lig'de forma giyen yıldız futbolcular kapışıldı. Maddi sıkıntılar nedeniyle birçok yıldızıyla vedalaşmak zorunda kalan siyah-beyazlılarda son olarak Şilili 10 numara Cesar Pinares'in yeni adresi belli oldu.

Pinares, ülkesinde daha önce de formasını giyip şampiyonluk yaşadığı CD Universidad Catolica kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir ekibiyle geçen sezon ligde 27 maçta 3 gol, 4 asistle oynayan Cesar Pinares, bitime 4 hafta kala takımdan ayrılmıştı.

DOKUZ OYUNCU TAKIM BULDU

Altay'da Polonyalı kaleci Mateusz Lis, Southampton'la anlaşırken, Şilili sol kanat Martin Rodriguez, ABD MLS takımı DC United'in kadrosuna katıldı.

Sol bek Kazımcan G.Saray'la, sağ bek Cebrail Konyaspor'la sözleşme imzalayıp Süper Lig'de kaldı.

1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakarya kaleci Cihan'ı alırken, Pendikspor Leandro Kappel, Thiam ve Murat'ı kaptı.