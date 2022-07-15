Altay’da Ceyhun da tamam

Spor Toto Birinci Lig'de maddi sıkıntılar nedeniyle sezon öncesi büyük sıkıntı yaşayan Altay, iç transferde 12'den vurdu. Mevcut kadrosunda sözleşmesi sona eren yabancı oyuncularla anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, yerli yıldızların neredeyse hepsini takımda tutmayı başardı. İlk etapta bayram arifesinde kaleci Ozan Özenç, sol bek Özgür Özkaya ve stoper İbrahim Öztürk'ü yuvada tutan siyah-beyazlılar, sağ bek Tolga, forvet Deniz'den sonra da önceki gece ön libero Ceyhun Gülselam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İç transferde sadece sözleşmesi sona eren Cebrail ve Cihan ile anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlı yönetim, transfer yasağı nedeniyle 6 oyuncunun imza atmasıyla derin nefes aldı.

YÜZLER GÜLÜYOR

Ceyhun da Afyon'da devam eden hazırlık kampına katıldı. Yönetim, kulüpte daha önce forma giymiş Gençer Cansev ve Sefa Özdemir ile de yeniden anlaşıp kampa dahil etmişti. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun Süper Lig'de de forma giyen altı yıldızın takviyesiyle büyük mutluluk yaşadığı öğrenildi. ■ BURAK HAKERLER

KALDI İKİ YILDIZ

ALTAY yönetimi transfer yasağı nedeniyle sözleşmesi sona eren oyuncuları tek tek geri döndürürken sırada iki yıldız kaldı. Siyahbeyazlılar, 2020 yılında kulüpten ayrılan Jasmin Scuk'un yanı sıra sözleşmesi sona eren Andre Poko ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyahbeyazlılar, Scuk ve Poko'yu ikna edip kadroyu biraz daha güçlendirmek istiyor. CAS'ta eski alacakları nedeniyle davalık olduğu Boşnak oyuncu Scuk ile görüşmeleri çok önemli bir noktaya getiren Altay yönetimi, Poko ile ise ilk görüşmelerde maddi konularda anlaşma sağlayamamıştı. Gabonlu orta saha oyuncusu siyah-beyazlı yönetimden yıllık en az 500 bin Euro talep etti.

ZEKİ YILDIRIM: TEKLİFLER ÇOK KOMİK

ALTAY'DA yönetimin yeniden sözleşme imzalamaya çalıştığı Zeki gemileri yaktı. Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetimin iki kez teklif götürdüğü orta saha oyuncusu, Altay'da kalmasının mümkün olmadığını açıkladı. Başkan Ayhan Dündar ve ekibinin doğru bir yaklaşım sergilemediğini ifade eden 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Teklifleri çok komik, bana saygı duymadıkları çok belli. Altay'ın geleceği ve gençlere yardımcı olmak için kulüpte kalmayı düşünüyordum. Ancak teklif edilen rakamlar TFF Üçüncü Lig seviyesinde bile değil. Bu nedenle benim için kalmak artık çok zor" dedi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna Süper Lig'den teklifler olduğu öğrenildi.

AFYON KAMPI KADROSU

Afyonkarahisar'da ikinci kamp dönemini sürdüren Altay'da kadro sayısı 32'ye yükseldi. KALE: Ozan Evrim, Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Süleyman Emre, DEFANS: İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Eric, Sefa, Kutay Yokuşlu, Tugay Gündem, Efe Sarıkaya, Özgür Özkaya, Salih Oktay, Yusuf Tekin, Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya, Ali Solmaz, Onur Efe, ORTA SAHA: Ceyhun, Berkan Demir, Arda Gezer, Ege Parmaksız, Enes Yetkin, Enes Öğrüce, Ali, Erdem Özcan, Eren Erdoğan, Caner Baycan, HÜCUM: Deniz Kadah, Nurettin Küçükdeniz, Ünal Alihan Kavlak.