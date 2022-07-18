Savunma tamam hücum sıkıntılı

Geçen sezon büyük bir borç yüküyle Spor Toto Birinci Lig'e düşen ve transfer yasağı bulunan Altay'da yeni yönetim, savunmada krizi çözdü ancak hücumda hala sıkıntı var. Yeni yönetim sözleşmesi sona eren yerli isimlerle görüşerek kaleci Ozan Özenç, kaptan İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü ve Deniz Kadah ile yeniden anlaşırken, son olarak siyah-beyazlı formayı giyen Gençer Cansev'i de yuvaya yeniden döndürdü. Bu gelişmelerin ardından savunma kurgusunu oturtan İzmir kulübünde teknik direktör Sinan Kaloğlu, 8 numara ve kanatlarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Kaloğlu, "Yetenekli genç oyuncularımız var. Onlara tecrübe kazandırmamız gerekiyor. Eksik olan bölgelerimizi gençlerimizle dolduracağız" dedi. Siyah-beyazlı kurmaylar, sözleşmesini fesih eden Paixao ve Scuk ile görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.



YILDIZ İSİMLER TAKIMA KATILDI

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da takımla gecikmeli sözleşme yenileyip ilk etap kamp dönemini kaçıran tecrübeli oyuncuların özel antrenmanlarla fiziksel eksiklerini kapatacağı öğrenildi. Siyah-beyazlıların geçen sezon Süper Lig'deki kadrosunda yer alan stoper İbrahim Öztürk, sağ bek Tolga Ünlü, sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam, kaleci Ozan Evrim Özenç ve forvet Deniz Kadah serbest kaldıktan sonra uzun süre sözleşme imzalamadı. Kazımcan'ın 20 milyon TL bonservis ücretiyle Galatasaray'a satılıp kaynak yaratılmasının ardından anlaşma sağlanan deneyimli ayaklar, Afyonkarahisar'daki ikinci etap çalışmalarına katılabildi. Altyapıdan yetişen gençleri 24 Haziran'dan bu yana hazırlayan teknik heyet, şimdi de 13 Temmuz'da takıma katılan tecrübeli isimlere yoğunlaştı. As oyuncular, 12 Ağustos'ta başlayacak lige hazır olmak için ekstra çalışmalar yapacak.