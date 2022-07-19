Altay tam gaz

YENİ sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan transfer yasaklısı Altay, iç transferde büyük bir aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar, genç yıldızı Kazımcan Karataş'ı 20 milyon lira bonservis bedeliyle G.Saray'a gönderirken, elde edilen gelir sayesinde iç transferde 7. imzayı attırdı. Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim, daha önce maddi şartlarını kabul etmeyen orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ile anlaştı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu önceki gece iki yıllık sözleşme imzalayarak Afyon kampına katıldı.

İÇ TRANSFERDE 7. İMZAYI ATTIRDI

DAHA önce sözleşmesi biten yerlilerden İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ozan Evrim Özenç, Deniz Kadah, Tolga Ünlü ve Ceyhun Gülselam'la sözleşme uzatan siyah-beyazlılar, Zeki'nin de transferiyle 7 yerli oyuncusuna imza attırmış oldu. İzmir temsilcisi sadece kaleci Cihan ve bağ bek Cebrail Karayel ile anlaşma sağlayamamıştı.

TUNA ÜZÜMCÜ SABIR İSTİYOR

ALTAY Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, yeni sezon öncesi çalışmaları, altyapıdan kadroya katılan genç oyuncuları ve iç transferi değerlendirdi. Gençlerle gerçekleşen ilk etap kampının verimli geçtiğini, iç transferde atılan imzalarla yine Afyon'daki 2. etaba da moralli başladıklarını belirten Tuna Üzümcü, "Bu sene bizim en çok ihtiyacımız olan şey biraz sabır olacak. Takım olmak, aile olmak kolay değil. Bize inansınlar, biz burada iyi çalışıyoruz. Altay'ın altyapısı fabrikadır, üniversitedir. Gençlerin biraz zamana ihtiyacı var. İçlerinde çok yetenekli, armamızı yukarıya taşıyacak gençlerimiz var" dedi.

ABİSİNİN İZİNDE

ALTAY altyapısından çıkan ve Avrupa'da top koşturan Okay Yokuşlu'nun kardeşi Kutay'dan çok şey bekliyor. Kiralık gönderildikten sonra takıma dönen Kutay'ı kendisine benzettiğini dile getiren Tuna Üzümcü, "O da abisi Okay gibi hem Altay'a hem de Türk futboluna mutlaka katkı verecektir" dedi.