Altay’dan yıldızlara son hamle

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu oluşturma çabalarını sürdüren transfer yasaklısı Altay, yabancı yıldızları için son hamlesini yaptı. İç transferde 7 yerli isimle yeniden anlaşarak kadroda tutmayı başaran siyah-beyazlılar, henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Andre Poko ve Marco Paixao'ya yeni bir teklif sundu. Yönetim kısıtlı maddi imkanlara rağmen Gabonlu orta saha oyuncusu Poko'ya yıllık 250 bin Euro garanti ücret teklif ederken, Portekizli gol kralı patentli oyuncusu Marco Paixao'ya ise 150 bin Euro önerdi.



ESKİ ALACAĞI 400 BİN EURO

SÜPER Lig ekibi Ümraniyespor'la anlaşma sağlayamayan Poko teklifi değerlendirmeye alırken, Paixao'nun ise geçmiş alacakları transferin önünde engel teşkil ediyor. 37 yaşındaki Paixao yeni sözleşme imzalamak için siyah-beyazlı ekipte, eski başkan Özgür Ekmekçioğlu döneminden kalan 400 bin Euro'luk alacağını da istiyor. Yeni teklif edilen rakamla birlikte Portekizli oyuncuya 550 bin Euro'luk bir kaynak ayırmak zorunda kalacak olan siyah-beyazlılar, pazarlıklarını sürdürüyor.

SAVUNMASI SAĞLAM

Transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele edecek Altay'ın en tecrübeli bölgesi savunma hattı olacak. Siyah-beyazlılarda kale, savunma ve defansif orta saha mevkileri deneyimli oyunculardan oluşacak. Yönetimin sözleşme yenilediği futbolcuların büyük bölümünün defansta yer alması dikkat çekti. İzmir ekibiyle kontrat yenileyen kaleci Ozan, stoper İbrahim, sağ bek Tolga, sol bek Özgür ve ön libero Ceyhun'un yeni sezonda ilk 11'in değişmez isimleri arasında yer alması bekleniyor. Altay'da geçen sezonki kadrodan kalan tek yabancı olan Eric Björkander ve sakatlığının ardından futbola geri dönmeye hazırlanan Gençer de stoper olarak takıma katkı sağlayacak. Defansını sağlama alan Altay'ın tecrübeli olarak orta sahasında Zeki Yıldırım, forvetinde ise Deniz Kadah yer alıyor.



■ BURAK HAKERLER