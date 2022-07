Kutay Yokuşlu: Elimden gelen ne varsa Altay’a vermeye hazırım

Önceki sezonu Fethiyespor'da, geçen sezonu ise Play-Off deneyimi yaşadığı Amed Sportif'te geçiren 23 yaşındaki stoper Kutay Yokuşlu, "Altay'dan ayrılmak beni üzdü ama bu kariyerim için önemli bir adımdı. Orada gidip oynamak maç sayımı artırmak tecrübeler edinmek benim için çok önemliydi. Çok güzel bir sezon geçirdim ve şimdi Altay'a daha güçlü döndüm. Elimden gelen ne varsa Altay'a vermeye hazırım" dedi.



Çok yaşlı olmamasına rağmen yaş ortalamasının düşük olması nedeniyle takımda ağabey pozisyonunda olduğunu dile getiren Kutay, "Benden büyük ağabeylerimiz de var. Onların tecrübesiyle bizim heyecanımız birleşince gayet güzel bir şey ortaya çıkar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. Sosyal medyadan kendisine destek veren taraftarlara teşekkür eden savunma oyuncusu şöyle konuştu: "Mesajlarını teker teker okudum. Bu çok gurur verici. Bu güveni inşallah boşa çıkarmayacağım. Yeni sezonda dirençli, güçlü, tempolu bir Altay izleteceğiz. Taraftarımız sabırlı olsun. Sonuna kadar destek bekliyoruz. Ligi en iyi şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum."





AĞABEYİ OKAY YOKUŞLU'YA MESAJ

Altay altyapısından yetişip, A Milli Takım'a kadar yükselen ve ülkemizi halen Avrupa'da futbol oynayarak temsil eden ağabeyi Okay Yokuşlu'ya mesaj gönderen Kutay, "Alsancak Stadı'nda bir maçta ağabeyim gol atmıştı, ben de o maçta top toplayıcıydım. Gol attıktan sonra bana gelmişti. O anımı hiçbir zaman unutmuyorum. Ağabeyime buradan çok selam yolluyorum. Yeni sezonda ona da başarılar diliyorum. Altay'ı hep takipte kalsın" diye konuştu. İspanya'da Celta Vigo'dan ayrılan Kutay'ın ağabeyi Okay, geçen hafta İngiltere'de daha önce kiralık olarak forma giydiği West Bromwich Albion'a transfer olmuştu.