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Altay’da Kutay iddialı

Siyah-beyazlıların geçen sezon Amed Spor’a kiralık verdiği 23 yaşındaki stoper, “Daha güçlü döndüm. Elimden gelen ne varsa vermeye hazırım” dedi

26.7.2022

Altay’da Kutay iddialı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da son 2 sezonda tecrübe kazanması için kiralık gönderilen Kutay Yokuşlu, Afyon kampından iddialı mesajlar yolladı. Önceki sezonu Fethiyespor'da, geçen sezonu ise Play-Off deneyimi yaşadığı Amed Sportif'te geçiren 23 yaşındaki stoper, "Altay'dan ayrılmak beni üzdü ama bu kariyerim için önemli bir adımdı. Orada gidip oynamak, maç sayımı artırmak, tecrübeler edinmek benim için çok önemliydi. Çok güzel bir sezon geçirdim ve şimdi Altay'a daha güçlü döndüm. Elimden gelen ne varsa Altay'a vermeye hazırım" dedi.

Sosyal medyadan kendisine destek veren taraftarlara teşekkür eden başarılı savunma oyuncusu şöyle konuştu:

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR
"MESAJLARINI teker teker okudum. Bu çok gurur verici. Bu güveni inşallah boşa çıkarmayacağım. Yeni sezonda dirençli, güçlü, tempolu bir Altay izleteceğiz. Taraftarımız sabırlı olsun. Sonuna kadar destek bekliyoruz. Ligi en iyi şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum."

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