Altay’dan Bamba ısrarı

Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesi zor şartlar altında kadrosunu oluşturma çabalarını sürdüren Altay'da yönetimin Daouda Bamba ısrarı sürüyor. Hücum hattında elinde sadece genç Nurettin ve sözleşme yenilediği sakat Deniz Kadah bulunan siyah-beyazlılar, bir süre önce Marco Paixao'ya yeni bir teklif sunmuştu. Portekizli yıldızına 150 bin Euro yıllık ücret teklif eden yönetim, futbolcunun 450 bin Euro'luk eski alacağını da talep etmesi üzerine rotasını yeniden Fildişi Sahilli Bamba'ya çevirdi. Gol kralı patentli Paixao'dan 600 bin Euro'yu bulan maliyeti nedeniyle şimdilik vazgeçen siyah-beyazlılar, geçen sezon içinde sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan golcü Bamba ile ortak yol bulmaya çalışacak.

HENÜZ İMZA ATMADI

CSKA Sofya ile bir süre önce idmanlara çıkan Bamba, Bulgaristan temsilcisi ile anlaşma sağlayamamış, menajerleri tarafından Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor'a önerilmişti. 27 yaşındaki futbolcunun henüz hiçbir kulüple sözleşme yapmaması siyah-beyazlı yönetimin elini güçlendiriyor. Siyah-beyazlılar, Daouda Bamba ve menajeri ile temaslarını sürdürüyor.

PİYASA DEĞERİNDE ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞ

FİLDİŞİ Sahilli Daouda Bamba, Altay'da özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla dikkati çekerken, piyasa değerinde bariz bir düşüş yaşandı. Siyah-beyazlı ekiple birlikte 1 milyon 200 bin Euro'ya kadar çıkan Bamba'nın değeri, şu an 700 bin Euro civarında bulunuyor.

TOLGA VE ÖZGÜR'E YENİ GÖREV

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da savunma oyuncuları Tolga Ünlü ve Özgür Özkaya'nın yeni sezonda orta sahada da görev yapması gündeme geldi. Transfer yasağı devam eden siyah-beyazlılarda yeniden anlaşma sağlanan ön libero Ceyhun ve merkez orta saha Zeki dışında orta alanda tecrübeli isim bulunmaması teknik heyeti formül arayışına soktu. İzmir ekibinde sağ bek Tolga'nın orta sahada da görev yapabildiği ifade edilirken, sol bek Özgür'ün de bu mevkide değerlendirilmesi planlanıyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun daha dirençli bir orta saha oluşturmak için bu iki tecrübeli oyuncuyu hücuma katkı sağlamaları için zaman zaman kendi mevkilerinin dışında görevlendireceği ifade edildi.