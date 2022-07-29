Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesi transfer yasağı ve 371 milyon liralık borç nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan Altay'a piyango vurdu. Altay, 2020'de transfer olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon'da kadroda düşünülmeyen eski stoperi Cenk Özkaçar'ın anlaşacağı yeni kulübü merakla takip ediyor. Milli futbolcunun İtalya Serie A ekibi Cremonese ile anlaşmak üzere Lyon'dan ayrıldığı bildirildi. Cenk'in İtalyan ekibine en az 3 milyon Euro'ya satılması beklenirken, Altay bu transferden daha önce yapılan protokol gereği yüzde 10 pay alacak.

FRANSA BASINI TRANSFERİ YAZDI

Fransız spor gazetesi L'Equipe'te yer alan haberde, "2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk Özkacar, Ligue 1'de hiç oynamadan Olympique Lyon'dan ayrıldı. Türk milli stoper Cremonese'ye gidiyor" ifadelerine yer verildi. Geçen sezon Belçika ekibi Leuven'de kiralık oynayan Cenk Özkaçar'ın satışından Altay daha önce 1.5 milyon Euro bonservis ücreti kazanmıştı. Siyah-beyazlı kulübe, Cenk Özkaçar'ın İtalyan ekibiyle yeni bir sözleşme imzalaması halinde ise en az 300 bin Euro'luk bir kaynağın daha gelmesi bekleniyor.

ALTAY'IN ALTYAPISINDA PARLADI

BUCASPOR ve Altınordu altyapısında yetiştikten sonra, Altay'ın genç takımına transfer olan Cenk Özkaçar, ilk kez 2018 yılında profesyonel oldu. İlk sezon Karacabey Bld'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, sonraki sezon ise İzmir ekibinde sadece 16 maçta forma giydi. Cenk 2020 yılında sezon sonunda ise Lyon'a transfer olarak