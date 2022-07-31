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Haberler Altay Büyük Altay’a kötü haber

Büyük Altay’a kötü haber

Siyah-beyazlı ekibin yeniden anlaşmayı istediği Gabonlu Poko Suudi Arabistan’a gitti

31.7.2022

Büyük Altay’a kötü haber

SPOR Toto 1. Lig kulüplerinden Altay'da yönetimin yeniden anlaşmak istediği Andre Poko, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mücadeleci oyunuyla tribünlerin sevgilisi olan Gabonlu ön liberonun ayrılışı taraftarları üzerken, siyahbeyazlı kulüp de deneyimli oyuncu için veda mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1.5 sezon formamızı başarıyla giyen, şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Andre Biyogo Poko'ya kulübümüzde verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

16 OYUNCU TAKIMA VEDA ETTİ
POKO'NUN da gitmesiyle Altay'ın geçen sezon Süper Lig'deki kadrosunda yer alan toplam 16 futbolcu yuvadan uçmuş oldu. Siyah-beyazlılarda Bamba, Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan, Cihan, Cebrail, Kappel, Thiam, Murat, Rodriguez ve Kazımcan da takımdan ayrılmıştı. Eski gol kralı Paixao'yu yuvaya döndürmek isteyen Altay, Portekizli santrforla anlaşma zemini aramaya devam ediyor. Öte yandan İzmir temsilcisi, Afyon'da oynadığı hazırlık maçında Suudi Arabistan takımı Al Tai ile 1-1 berabere kalarak ikinci etap kampını tamamladı. Karşılaşmada Altay'ın golünü Ceyhun Gülselam kaydetti.

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