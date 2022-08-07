Altay’da yeni hedef Naderi

SPOR Toto Birinci Lig'de sezonun başlamasına az bir süre kala Altay yönetimi, sözleşmesi sona eren yıldızları döndürmek için gaza bastı. Siyahbeyazlılar, son olarak Daouda Bamba ve Andre Poko'dan da olumlu sonuç alamazken, Marco Paixao'nun yanı sıra Mohammad Naderi'nin de takıma dönmesi için girişimlere başladı. Yönetim, Altay ile sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir kulüple anlaşma sağlayamayan İranlı oyuncuya ulaşarak yeni sezon için teklifini götürdü. Siyahbeyazlı ekipten, ayrıldıktan sonra 1 ayı aşkın süredir görüştüğü kulüplerden olumlu sonuç alamayan 25 yaşındaki savunmacıya geçmiş dönem alacaklarının da ödenmesi için taahhüt verildi. Golcü Paixao ile birlikte Naderi ile de anlaşarak sol bekte alternatif yaratmak isteyen yönetim, sezon öncesi elini güçlendirmek istiyor. Siyahbeyazlılar, Portekizli ve İranlı yıldızdan önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz bir haber bekliyor. Naderi, Altay'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'de Pendikspor ile temasa geçmiş ancak anlaşma gerçekleşmemişti.

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