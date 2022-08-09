Altay hedefi tutturdu

Spor Toto Süper Lig'de sadece 1 yıl tutunup, paraşütsüz 1. Lig'e inen Altay'da, yönetim krizine son verip kulübü yönetmeye talip olan Ayhan Dündar ve ekibi kadroyu da oluşturmayı başardı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve birçok yıldızını fesih yoluyla kaybeden siyah-beyazlılarda, yeni yönetim sözleşmesi sona eren 8 önemli yıldızla yeniden anlaşarak büyük bir adım attı. İbrahim, kaleci Ozan, Özgür, Tolga, Zeki, Ceyhun ve Deniz'in ardından Portekizli golcü Marco Paixao'nun da takıma katılması sonrası ileri uçta da yaşanan sorun giderilmiş oldu. Yönetim bu sekiz oyuncuya ek olarak futbolu bırakma noktasına gelen Gençer Cansev ve Sefa Özdemir'i de takıma kazandırırken altyapıdan özellikle U19 takımından aldığı destekle de kale, savunma, orta saha ve ileri uçta da alternatifli bir kadro oluşturmayı başardı.

BJÖRKANDER'İ BIRAKMADI

İsveçli stoperi Björkander'i de takımda tutan yönetim, sözleşmesi sona eren Poko, Thiam ve Kappel gibi yıldızlarıyla ise anlaşma sağlayamamıştı. Siyahbeyazlılar, sol bek mevkii için de İranlı sol bek Mohammad Naderi ile görüşmelerini sürdürüyor.

GOLLERE DEVAM

ALTAY'DA 5. sezonuna girecek olan 37 yaşındaki Portekizli yıldız Paixao, 1. Lig'de gollerini sıralamaya devam edecek. Portekizli futbolcu Altay geçirdiği süre boyunca 131 maça çıkarken fileleri 82 kez sarsarak önemli bir başarı elde etmiş, üç kez art arda gol kralı olmuştu.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEBRİK

MALİ sorunlara ve transfer yasağına rağmen Ayhan Dündar başkanlığındaki Altay yönetimi, kadro iskeletini büyük oranda korumayı başardı. Yönetimin bu performansı Altaylı taraftarlardan da takdir gördü. Siyah-beyazlı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarına, "Bravo başkanım, kaptanlarımızı geri döndürdünüz", "Bu iş başkana yazar, helal olsun", "Bravo yönetime" şeklinde yazdıkları yorumlarla Başkan Ayhan Dündar'ı ve yönetimini tebrik etti. ■ BURAK HAMERLER