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Haberler Altay İşte Altay'ın yeni sezon formaları! Kulüp tanıtımını yaptı

İşte Altay'ın yeni sezon formaları! Kulüp tanıtımını yaptı

İzmir temsilcisi Altay'ın 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar görücüye çıktı. Kulüp, sosyal medya hesabından yeni formaları paylaştı. İşte Altay'ın yeni formaları...

09.08.2022, 11:13

İşte Altay’ın yeni sezon formaları! Kulüp tanıtımını yaptı

Altay, 2022-2023 sezonunda giyeceği 4 formanın tanıtımını yaptı.



Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, giyeceği formaların tanıtımını yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarında fotoğraflar paylaşarak formaları taraftarının beğenisine sundu.

#ArmasındaİzmirYazan etiketiyle paylaşım yapan İzmir temsilcisi, yeni sezonda 4 farklı forma giyecek.

Altay, klasik siyah-beyaz çubuklu formanın yanı sıra, İzmir'in simgelerinin yer aldığı siyah forma, siyah-beyaz dikey şeritin bulunduğu turkuaz forma ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun yer aldığı beyaz formaları yeni sezonda terletecek.

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