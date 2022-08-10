41’lik delikanlılar

SPOR Toto 1. Lig ekibi Altay'ı bu sezon 41 yaşındaki delikanlıları taşıyacak. Profesyonel futbolda eşine çok nadir rastlanacak şekilde aynı takımda birlikte forma giyecek olan 41 yaşındaki İbrahim Öztürk ve Murat Uluç bu sezon futbolseverlere, "Yaş sadece bir sayıdan ibarettir" mesajı vermeyi hedefliyor. Geçen sezon Süper Lig'de görev yaparak Türkiye'de tüm liglerin faal olarak oynayan en yaşlı ismi olan stoper İbrahim, futbol kariyerine devam etme kararı alırken, 2019'da jübile yaptıktan sonra bu sezon antrenörlüğü bırakıp futbola geri dönen forvet Murat da yeniden yeşil sahalarda gol sevinci yaşama fırsatı yakalayacak. İki usta ayak, bir yandan genç oyunculara örnek olup, diğer yandan takıma katkı vererek tribünlerden alkış toplamaya çalışacak.

ŞAMPİYONLUK YAŞADILAR

İKİ futbolcu, 3 yıl sonra aynı takımda beraber ter dökecek. Bursaspor formasıyla 2009-10 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli savunmacı İbrahim Öztürk, Türkiye'de tüm profesyonel liglerde kupa kaldırdı. Kariyerinde 4 şampiyonluğu bulunan Uluç ise İzmir ekibiyle daha önce iki kez kupa kaldırdı

TEKNİK DİREKTÖRLE AYNI YAŞTALAR

Altay'ın deneyimli futbolcuları İbrahim Öztürk ve Murat Uluç, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sinan Kaloğlu gibi 41 yaşında. Eski bir golcü olan ve 10 Haziran 1981'de doğan teknik patron Sinan Kaloğlu, aynı yıl 15 Mayıs'ta doğan Murat Uluç'tan 26 gün küçük. Teknik direktör Kaloğlu, 21 Haziran 1981 doğumlu İbrahim Öztürk'ten ise yalnız 11 gün büyük.

FORMALAR TANITILDI

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, giyeceği formaların tanıtımını yaptı. Siyahbeyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarında fotoğraflar paylaşarak formaları taraftarının beğenisine sundu. #ArmasındaİzmirYazan etiketiyle paylaşım yapan İzmir temsilcisi, yeni sezonda 4 farklı forma giyecek. Altay, klasik siyah-beyaz çubuklu formanın yanı sıra, İzmir'in simgelerinin yer aldığı siyah forma, siyah-beyaz dikey şeritin bulunduğu turkuaz forma ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun yer aldığı beyaz formaları yeni sezonda terletecek. Siyah-beyazlı taraftarlar formaları oldukça beğenirken, sosyal medyada yüzlerce olumlu yorum yapıldı.