Büyük Altay’da Naderi sevinci

SPOR Toto 1. Lig'de transfer yasaklısı Altay'da takviye hamleleri sürüyor. Birçok yıldızını kaybetmesine rağmen iç transferde kaleci Ozan, İbrahim, Özgür, Tolga, Zeki, Ceyhun, Deniz ve Portekizli golcü Marco Paixao'yu kadroda tutmayı başaran Altay İranlı sol bek Mohammad Naderi'yle de yeniden anlaşmaya vardı.

Sportif Direktör Tuna Üzümcü'nün, Naderi ile süren pazarlıkların ardından mutlu sona ulaştığı ve 25 yaşındaki savunmacının bu sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi. Geride kalan sezonda Süper Lig'de 25 karşılaşmada forma giyen Naderi, 23 kez ilk 11'de görev yapmış ve rakip ağları 1 kez sarsarken, 1 golün de pasını vermişti.

YENİ HEDEF AKA

TOPLAMDA 9 futbolcusuyla tekrar anlaşarak 'Yola devam' kararı alan İzmir temsilcisinin Serge Aka ile de görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz olumlu bir yanıt alamadığı ifade edildi. Fildişi Sahilli Aka'ya da 'Dön' çağrısı yapan Altay'ın 27 yaşındaki orta sahayı da kadrosuna katmayı başarması halinde ise Sinan Kaloğlu'nun eli iyice güçlenecek. ■ BERKE ÖZBAY