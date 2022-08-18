Gözler yıldızlarda

Spor Toto 1. Lig'de sezona Samsunspor yenilgisiyle başlayan Altay'da yönetim transfer yasağına rağmen eski oyuncularını kadroya katmak için yoğun çaba harcıyor. Son olarak geçen sezon Süper Lig'de forma giyen İranlı sol bek Mohammad Naderi'yi yeniden renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, hedefine yıldızı daha aldı. Altay, ilk anlaştığı isim olan eski oyuncusu Gençer Cansev'in lisansını çıkarmak için başvurduğu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olumlu geri dönüş bekliyor.

GENÇER SEZONA HAZIR

Takımla birlikte tüm kamp çalışmalarına katılan Gençer, tecrübeli futbolcular arasında sezona en hazır isim olarak dikkat çekiyor. Gençer için gözünü federasyona çeviren yönetim, uzun süredir temasta olduğu Jasmin Scuk ve yine geçen yılki kadroda yer alan Serge Aka'yı da renklerine bağlamak istiyor.

Yönetim, CAS'ta halen dosyası olan Bosnalı 32 yaşındaki Scuk ile maddi konularda anlaşma yolu arıyor. İki oyuncuya da son tekliflerini yapan siyahbeyazlılar, Scuk ve Aka'dan bir an önce olumlu haber bekliyor.

ALTAY'IN GURURU EFE

ALTAY, henüz 5 yaşında futbola siyah-beyazlı kulüpte adım atan 17 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın U18 Milli Takım'a davet edilmesiyle gururlandı. Altay'ın Samsunspor maçında da 90 dakika oynayan genç yıldızı, U18 Milli Takım'ın 27-30 Ağustos tarihlerinde Bakü'de Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi. Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Altay'da ligin 37'nci haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında ilk kez profesyonel maçına çıkan, son hafta oynanan Kasımpaşa maçında da 90 dakika süre alan Efe, performansı ile dikkat çekmişti.

■ BURAK HAKERLER