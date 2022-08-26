Gençer harekatı

SPOR Toto 1. Lig'de ilk iki maçında puan alamayan ve transfer yasağı ile karşı karşıya kalan Altay, stoper Gençer Cansev'in takıma dönmesini bekliyor. Tek taraflı fesih yaptığı için lisansı çıkmayan deneyimli stoperin yeniden siyahbeyazlılara döneceği kaydedildi. Son kulübü Altay olsa da uzun süre geçtiği için 33 yaşındaki oyuncunun dış transfer statüsüne girdiği iddia edilirken, Altay bu konuyu FIFA'ya danıştı. FIFA ise, "Kendi iç meseleniz" cevabını vererek Altay'ın Futbol Federasyonu'na danışması gerektiği cevabını verdi.



BEKLEMEYE GEÇTİ

Bunun üzerine TFF'ye dilekçe yazan Altay beklemeye geçti. Gençer'de bir sorun yaşanmamasını bekleyen Altay'ın 33 yaşındaki futbolcuya kısa zamanda lisans çıkaracağı kaydedildi. Gençer en son 2019-2020 sezonunda Altay'da forma giydi. Tecrübeli oyuncu 12'si birinci lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 maçta forma giymişti.