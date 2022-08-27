Spor Toto 1. Lig'de ilk iki haftayı puansız kapatan ancak genç ağırlıklı kadrosunun mücadelesiyle alkış alan Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu önemli açıklamalarda bulundu. Transfer yasağı olan ve altyapıdan takviyelerle kurulan kadronun sahaya yansıttıklarından memnun olduğunu dile getiren Kaloğlu, "Bu çocuklar tam manasıyla hazır olmadan takır takır oynuyor, ruhlarını ortaya koyup mücadele ediyorlar ve övgüyü hak ediyorlar. Hepsiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.



ZOR RAKİPLERLE OYNADIK

Geride kalan iki haftada ligin en iyi takımlarıyla karşılaştıklarını ve özellikle Pendikspor maçında çok önemli işler yaptıklarını belirten Kaloğlu, "Pendik maçındaki performansımızla 19 takım içinde en çok top kapan ve 120 km ile en çok koşan takım olduk. Ofansta organize olamadığımız için gol bulamadık ancak yakaladığımız 2-3 pozisyonu gole çevirebilsek farklı şeyler konuşacaktık" dedi.



4-5 HAFTAYA İHTİYACIMIZ VAR

Kaloğlu, Naderi, Paixao, Özgür gibi isimlerin antrenman eksiği nedeniyle henüz hazır durumda olmadığını ifade ederken, "Bir adamımız sakatlansa yerine koyacak adam bulmakta zorlanıyoruz. Sağ bekten forvet, sol bekten sol açık yaratmaya çalışıyoruz " diye konuştu.



ALTAY ZİNCİR KIRACAK

Siyah-beyazlılar, yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk edecekleri Keçiörengücü karşılaşmasıyla zincir kırmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi, geçen sezon iç sahada oynadığı son 5 mücadelede galibiyet göremezken, bu sezon ise ligin ilk maçında Samsunspor'a karşı sahadan puansız ayrıldı. İzmir'de oynadığı bu süreçte 4 maçını kaybeden Altay, iki maçı ise 1'er puanla geçti. Taraftarı önündeki 6 maçlık galibiyet hasretini bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, Başkent ekibine karşı sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

GENÇER BEKLEMEDE

İzmir ekibinin kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği ve lisans problemini çözmek için FIFA'ya başvurduğu Gençer Cansev beklemeye geçti. FIFA'dan "Kendi iç meseleniz" yanıtını alan siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli defans oyuncusu için temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, 33 yaşındaki tecrübeli savunmacının takımla idmanlara çıkmaya devam ettiği ifade edildi. Öte yandan geçen yıl kadroda yer alan forvet Rayan'ın takıma tekrar dönmesi ile ilgili bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.

DENİZ KADAH'IN LİSANSI ÇIKTI

Altay'da golcü Deniz Kadah'a lisans çıktı. Transfer yasağı nedeniyle takviye gerçekleştiremeyen siyah-beyazlılar mevcut oyuncularıyla yola devam etme kararı alıp şu ana kadar 8 futbolcusuyla yeniden anlaşırken, Deniz Kadah sorunu da çözüldü. Lisansı alınan deneyimli golcünün sakatlığının sürdüğü, bu nedenle Keçiörengücü karşılaşmasında oynamasının zor olduğu öğrenildi. İzmir ekibinin tecrübeli ismi geçen sezon Süper Lig'de 10 karşılaşmada forma giyerken bu süreçte 5 kez ilk 11'de başladı ve rakip ağları sadece Göztepe maçında sarstı. Deniz Kadah kupada da 3 karşılaşmada görev alırken Belediye Derince maçında 1 gol attı.



■ BERKE ÖZBAY