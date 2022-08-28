Altay’da Gençer şoku

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki haftayı puansız kapatan ve bugün evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Altay'da kritik mücadele öncesi gelen haberle moraller bozuldu. Altyapı ağırlıklı bir kadroyla lige start veren İzmir temsilcisinin, takıma döndürmek için FIFA ve TFF'ye başvurduğu tecrübeli stoper Gençer Cansev'in lisansı çıkmadı. Takımla birlikte kamp ve antrenman sürecinin tamamında yer alan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun lisansının, siyah-beyazlılarda forma giydiği son dönemde yönetimle sorun yaşadığı için tek taraflı fesih yaptığı ve yeni transfer statüsüne girdiği için çıkarılamadığı öğrenildi.



ÇABALAR SONUÇSUZ

Gençer'in de takıma dönebilmek için TFF'yle yazışmalar yaptığı ancak uğraşların sonuçsuz kaldığı ifade edildi. Kulübün açıklamasında "İlk hazırlık kampından günümüze dek takımımızda olan Gençer'in lisansı, FIFA ve TFF nezdinde gösterdiğimiz tüm çabalara rağmen, transfer yasağı ile ilgili statüler sebebiyle çıkarılamamıştır. Futbolculuğu ve örnek kişiliğine ihtiyacımız olmasına rağmen, kendisine üzülerek veda ediyoruz" denildi.

VEDADAN SONRA HİÇ OYNAMADI

Son olarak 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Altay formasıyla sahalarda yer aldıktan sonra başka kulüple sözleşme yapmayan 33 yaşındaki Gençer, kariyerinde daha önce Küçükköyspor, Kartalspor, Boluspor, Başakşehir, Göztepe ve Ankaragücü formalarını da terletmişti.

KEÇİÖRENGÜCÜ VİRAJINDA

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçında elde ettiği mağlubiyetlerle henüz puanla tanışamayan Altay, bugün zinciri kırmayı hedefliyor. 1. hafta Yılport Samsunspor'a 2-0, deplasmanda ise Pendikspor'a 1-0 yenilen Altay, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Eren Özyemişçioğlu düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.



DENİZ KADAH YİNE KADRODA YOK

Siyah-beyazlılarda lisansı çıkan ancak sakatlığı bulunan golcü Deniz Kadah forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 1000, 2'nci kategori 500, 3'üncü kategori 80 ve 4'üncü kategori 35 TL olarak satışa çıktı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini alacaklarını söyledi.



■ BERKE ÖZBAY