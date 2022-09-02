İlacımız milli ara

Spor Toto 1. Lig'de ilk üç haftayı puansız kapatan, transfer yasağı ve maddi darboğaz nedeniyle genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele etmek durumunda kalan Altay'a milli ara ilaç gibi gelecek. Özgür Özkaya, Tolga Ünlü, Ceyhun, Zeki Yıldırım, Deniz, İbrahim Öztürk, Marco Paixao ve Naderi gibi tecrübeli futbolcularıyla tekrar anlaşan İzmir temsilcisinde teknik heyet milli arada takıma geç katılmalarından dolayı henüz hazır durumda olmayan bu isimler üzerine yoğunlaşacak. 19-27 Eylül tarihlerindeki milli araya kadar toplayabildikleri kadar puanı hanelerine yazdırmak istediklerini ifade eden teknik direktör Sinan Kaloğlu, şöyle devam etti:

KADRO DEFANSİF AĞIRLIKLI

"Kadromuz kısıtlı. Genele baktığımızda defansif ağırlıklı bir oyuncu grubuna sahibiz. Ancak 5-6 hafta sonra tam manasıyla hazır olacağız. Milli maç arasına kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu anlamda lige verilen ara bize iyi gelecek" diye konuştu. ■ BERKE ÖZBAY

EFE SARIKAYA KADRODA

ALTAY'DA U-18 Milli Takımı'ndan dönen sol stoper Efe Sarıkaya bu haftaki Adana maçının kadrosunda yer alacak. İzmir ekibinde geçen sezonki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden santrfor Deniz Kadah, yine görev yapamayacak. Geçen hafta iç sahada oynanan Keçiörengücü maçında sakatlanarak yerini Naderi'ye bırakmak zorunda kalan tecrübeli savunmacının bu hafta riske edilmemesi bekleniyor.