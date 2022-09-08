Altay’ın acı gücü

ALTAY camiası dün aldığı acı haberle sarsıldı. Siyah-beyazlılarda 2005- 2007 yılları arasında başkanlık görevi üstlenen Mehmet Erdoğan, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

UZUN süredir kanserle mücadele eden Erdoğan'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Hastalığının ağır dönemlerinde bile Altay'a olan sevgisi nedeniyle koltuk değnekleriyle kulübün kongrelerine katılıp oy vererek camianın gönlünde taht kuran Erdoğan, altyapıya ve amatör branşlara önem veren yöneticiliğiyle tanınıyordu. Merhumun cenazesi dün Gültepe Osman Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Toros Mezarlığı'nda toprağa verildi. Altay Başkanı Ayhan Dündar, sosyal medya hesaplarında taziye mesajı paylaştı. Başkan Ayhan Dündar, mesajında, "Çok kıymetli başkanımız Mehmet Erdoğan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.