Büyük Altay 2’de 2 peşinde

SPOR Toto 1. Lig'de evinde lider Bodrumspor'u 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Altay, bugün 6. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. İzmir ekibinde sakatlıkları süren Deniz, Özgür ve hafif sakatlığı bulunan Kutay görev alamayacak. Siyah-beyazlılar, haftaya 4 puan ve averajla 15. sırada girdi. Ligde galibiyeti bulunmayan 5 takımdan biri olan Yeni Malatyaspor ise 2 puanla 18. durumda yer alıyor. Altay rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İki takımın geçen sezon Süper Lig'deki karşılaşmalarında ekipler sahadan birer galibiyetle ayrılmıştı.

ÖZGÜR ÖZKAYA KAZA GEÇİRDİ

ALTAY'IN kaptanlarından Özgür Özkaya, önceki gün gece saatlerinde trafik kazası geçirdi. İzmir'deki kaza Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Özgür, otomobiliyle seyir halindeyken kazayı geçirdi. Kaza sonrası kulüp personeli ve Altay Başkanı Ayhan Dündar olay yerine gitti. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve yara almadan kurtulduğu öğrenildi.