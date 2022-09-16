  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Büyük Altay 2’de 2 peşinde

Büyük Altay 2’de 2 peşinde

Bodrumspor’u yenerek moral depolayan İzmir ekibi bugün 20.00’de Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Karşılaşma TRT Spor, ve beIN SPORTS MAX 1’den de yayımlanacak

16.9.2022

Büyük Altay 2’de 2 peşinde

SPOR Toto 1. Lig'de evinde lider Bodrumspor'u 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Altay, bugün 6. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. İzmir ekibinde sakatlıkları süren Deniz, Özgür ve hafif sakatlığı bulunan Kutay görev alamayacak. Siyah-beyazlılar, haftaya 4 puan ve averajla 15. sırada girdi. Ligde galibiyeti bulunmayan 5 takımdan biri olan Yeni Malatyaspor ise 2 puanla 18. durumda yer alıyor. Altay rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İki takımın geçen sezon Süper Lig'deki karşılaşmalarında ekipler sahadan birer galibiyetle ayrılmıştı.

ÖZGÜR ÖZKAYA KAZA GEÇİRDİ
ALTAY'IN kaptanlarından Özgür Özkaya, önceki gün gece saatlerinde trafik kazası geçirdi. İzmir'deki kaza Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Özgür, otomobiliyle seyir halindeyken kazayı geçirdi. Kaza sonrası kulüp personeli ve Altay Başkanı Ayhan Dündar olay yerine gitti. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA