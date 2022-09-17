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Haberler Altay Büyük Altay puanla dönüyor

Büyük Altay puanla dönüyor

Geçen hafta Bodrum’u yenen İzmir ekibi, Malatya’dan da puanla ayrıldı. Son üç haftada yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, bu süreçten 5 puan çıkarttı. 2 beraberlik bir galibiyetle çıkaşa geçen İzmir temsilcisi, alt sıralardan hızla uzaklaşarak taraftarına umut verdi

17.9.2022

Büyük Altay puanla dönüyor

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta lider Bodrumspor'u mağlup eden Altay, deplasmanda zor günler geçiren Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 16. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atağında Malle ceza sahasına girerek topu Doğukan'a verdi. Doğukan sağ ayakla gelişine vurduğu top üstten auta çıktı. 45'te Doğukan ceza sahasına girdi. Penaltı noktasına kadar gelen Doğukan'ın sağ ayağıyla sol köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Ozan son anda topa müdahale ederek uzaklaştırdı.

VAR PENALTIYI İPTAL ETTİ
50'de Eren bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Eren'in çektiği şutu kaleci Abdulsamed kurtararak mutlak gol pozisyonuna izin vermedi. 54'te konuk ekibin atağında ceza sahasında Philip'in Paixao'ya yaptığı sert hareket sonucu hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR odasından gelen uyarı ile pozisyonu izleyen hakem penaltı kararını iptal etti. 87'de Yeni Malatyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Malle, savunmayı çalımlayarak karşı karşıya kaldığı kaleye şutunu çekti ancak kaleci Ozan topa müdahale ederek tek hamlede sahip oldu. 90'da Altay'da sağ kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Paixao ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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