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İki farklı Altay

Ligin ilk üç haftasında sıfır çeken İzmir ekibi, son üç maçta 5 puan aldı

20.9.2022

İki farklı Altay

Spor Toto Süper Lig'den düşen ve transfer yasağı ile karşı karşıya kalan Altay, 1. Lig'in 6 haftalık periyodunda iki farklı görüntü sergiledi. Birçok yıldızını kaybeden ve tecrübeli isimlerle gençleri bütünleştirerek sezona hazırlanan siyah-beyazlılar lige hiç de iyi başlamadı. İzmir ekibi, ilk üç maçta Samsun, Pendik ve Keçiröngücü'ne yenilerek sıfır çekti.

Ancak siyah-beyazlılar, son üç maçta kamp görmeyen tecrübeli oyuncularının form tutmasıyla iki beraberlik ve bir galibiyet alarak 5 puan toplamayı başardı. Bu süreçte iki maçını da deplasmanda oynayan İzmir ekibi buna rağmen pes etmezken milli araya düşme potasının 2 puan üzerinde girerek moral buldu. Siyah-beyazlılar milli arada tecrübeli yıldızların eksiklerini gidererek güç depolayacak.

KAMPTAN VAZGEÇTİLER
ALTAY, milli maç nedeniyle lige verilen arada kamp yapmaktan vazgeçti. Golsüz beraberlikle sona eren Yeni Malatyaspor deplasmanı sonrası izne çıkan siyah-beyazlılar, perşembe günü kendi tesislerinde antrenmanlara yeniden başlayacak. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, 1 Ekim'de İzmir'de oynanacak Eyüpspor maçına futbolcuları tesislerde hazırlayacak. Teknik heyetin milli arada özel müsabaka yapma planı olmadığı da öğrenildi.

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