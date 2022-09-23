Kaloğlu güven verdi

Spor Toto 1. Lig'de maddi imkansızlık ve transfer yasağı ile sezona kötü başlayan Altay'da eleştirilerin yerini güven aldı. Genç ve tecrübeli isimleri bütünleştirerek Altay'ı ligde tutmayı hedefleyen genç teknik adam Sinan Kaloğlu, ilk üç maç sonunda eleştirilerin odağındaki isim olmuştu. Ligde üst üste alınan Pendik, Samsun ve Keçiörengücü yenilgilerinin ardından Kaloğlu, taraftar tarafından istifaya davet edilmişti.

HOCAYA ELEŞTİRİLER SONA ERDİ

Geçen sezon da son süreçte takımın başına geçen ve takımın Spor Toto Süper Lig'den düşüşüne engel olamayan Kaloğlu, son üç maçta ise rüştünü ispatladı. Siyahbeyazlılar son üç maçta 5 puan toplamayı başarırken düşme potasından da kurtulmayı bildi. Bu süreçte Adana ve Yeni Malatya deplasmanlarından birer puanla dönen siyah-beyazlılar, Bodrumspor'u mağlup ederek sükse yaptı. Kaloğlu ile ilgili eleştiriler sona ererken genç teknik adam taraftarların alkışını aldı.

PARLAYAN YILDIZ OZAN EVRİM

Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç, son haftalarda gösterdiği performansla yıldızını parlattı. Sezonun ilk 3 maçını kaybeden İzmir temsilcisinde yediği gollerle eleştiri oklarına hedef olan Ozan, son 3 haftada yaptığı kurtarışlarla olumsuz yorumları tersine çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, son 3 randevuda Bodrumspor'u 2-0 mağlup edip, Adanaspor'la 1-1, Yeni Malatyaspor'la ise 0-0 berabere kalırken, kaleci Ozan, 270 dakikada sadece 1 gol yiyerek güven verdi.

İSTİKRARI YAKALAMAYI BAŞARDI

Üçüncü sezonunu geçirdiği Altay'da ilk kez birinci kaleci konumunda olan tecrübeli eldiven, Antalyaspor'da forma giydiği 2014-2015 sezonundan bu yana ilk defa bir takımda bu kadar istikrarlı bir şekilde görev almaya başladı. Ozan, geçen sezon forma giyen Mateusz Lis ve Cihan Topaloğlu'nun takımdan ayrılmasıyla eldivenleri giymişti.

■ BURAK HAKERLER