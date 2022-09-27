Altay lider sever

SPOR Toto 1. Lig'de milli araya Yeni Malatya beraberliği ile giren Altay, zirveye bir darbe daha vurmaya hazırlanıyor. Ligde takviye yapamadığı genç ağırlıklı kadrosuyla 5 puan toplayan Altay, cumartesi günü evinde karşılaşacağı lider Eyüpspor'a bileniyor. Ligin 5. haftasında sahasında lider Bodrumspor'u yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan siyah-beyazlılar, yine Mustafa Denizli Alsancak Stadı'na lider gelecek olan İstanbul ekibini yenerek zirveyi karıştıracak.

TÜM PLANLAR HAZIR

Milli arada sakat olan Kutay Yokuşlu'nun da takıma katılmasıyla daha da güçlenen Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, transfer şampiyonu olan yıldızlar topluluğu Eyüp'e geçit vermemek için tüm planlarını yaptı. Bu arada evinde oynadığı tüm maçları kazanan, ancak gurbette iki maçtan 1 puan çıkarabilen Eyüp'ün dış sahadaki olumsuz performansı da Altaylı futbolcuları motive

ediyor.

EYÜPSPOR, ALTAY'IN DÖRT KATI

ALTAY ve Eyüpspor için kritik bir öneme sahip karşılaşma öncesi her iki takımın da piyasa değerleri dikkat çekiyor. Eyüpspor 14 milyon 280 bin Euro ile 1. Lig'de zirvede yer alırken, Altay ise 3 milyon 490 bin Euro değeriyle son sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, kendisinden 4 kat fazla piyasa değerine sahip rakibi karşısında, taraftarının desteği ve mücadele azmi ile sonuca ulaşmak istiyor. İstanbul ekibinin piyasa değeri en yüksek oyuncusu sakat olan Oliver Thill olurken, ikinci sırada 1.5 milyon Euro ile Recep Niyaz yer alıyor. Altay'da ise en yüksek değere sahip oyuncu Björkander.

GENÇ YUSUF GÖZE GİRDİ

ALTAY'DA genç sol kanat oyuncusu Yusuf Tekin, son haftalardaki performansıyla formayı kaptı. İlk 3 karşılaşmada yedek soyunan 20 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta ilk 11'de yer aldı. Futbola başladığı Manisaspor'da profesyonel olan Yusuf, 2020-21 sezonunun devre arasında 4 yıllığına transfer edilip, geçen sezon Bergama Belediyespor'a kiralandı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu tarafından Adanaspor, Bodrumspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında 11'de oynatılan genç krampon, normalde sol bek olmasına rağmen sol kanatta görev yaptı. Yusuf'un Eyüpspor randevusunda da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor

BURAK HAKERLER