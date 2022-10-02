Altay puanı kaptı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altay, lider Eyüpspor ile evinde oynadığı maçtan beraberlikle ayrıldı: 0-0. Mücadelenin 13. dakikasında Dibba'nın pasında Sinan'ın cepheden şutunda top yandan auta çıktı. 21'de Salih soldan çizgiye inip ortaladı. Yusuf ceza alanı içinde kafayla topa yükseklik kazandırdı. Paixao'nun boş pozisyondaki rövaşatasında top auta çıktı, Altay mutlak bir golden oldu. 23'te Sinan'ın şutunda kaleci Ozan Evrim başarılıydı. 35'te İbrahim'in pasında Eze'nin sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

48'de Naderi soldan uzun ortasında topa gelişine vuran Tolga çerçeveyi bulamadı. 52'de Uğur ve 54'te Sekidika'nın şutlarında top yandan auta çıktı. 58'de Paixao'nun pasında Yusuf topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Turgut Doman ofsayt gerekçesiyle golü saymadı. 71'de İbrahim'in serbest atışında Eyüp ceza alanı içinde Claro'nun kafasından seken top Uğur'un koluna çarptı. Altaylı futbolcuların penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı. 78'de Dibba'nın ortasında Babel topu kafa ile indirdi. Eze yakın mesafeden topu auta yolladı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

KALOĞLU'NDAN TEK DEĞİŞİKLİK

ALTAY'IN lider Eyüpspor'u ağırladığı maçta teknik direktör Sinan Kaloğlu on birde tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam, orta sahada genç Salih'e görev verirken, Zeki Yıldırım ise maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı nedeniyle son oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda yer almayan, milli maç arasında ise iyileşerek takıma dönen Kutay Yokuşlu ise maça yedek kulübesinde başladı. Sakatlığı süren Özgür Özkaya kadroda yer almadı.