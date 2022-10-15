Manisa FK: 1 - Altay: 1

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Altay'ı konuk etti. Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Manisa FK evinde, Altay ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ilk golü 70. dakikada Mehmet Uysal'dan geldi ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Altay'ın golcü ismi 90. dakikada Paixao penaltıdan eşitliği sağladı. 1-1

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Alper Akarsu yönettti. Bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta bir mağlubiyeti bulunan Manisa FK, puanını 12 yaptı.

Ligde şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Altay ise puanını 7 yaptı.