Önce Manisa sonra Altay

TFF 1. Lig'de Manisa'da oynanan Ege derbisinde Manisa FK ve Altay yenişemedi: 1-1. Karşılaşmaya her iki takım da tutuk başladı. 9'da Stark'ın uzun topunda İbrahim'in sektirdiği topa kale önünde Batuhan vurdu. Top kornere çıktı. 35'te Çağrı soldan ortaladı, Burak kafa ile indirdi. Altay savunmasında Enes topa dokundu. Ceza alanı dışında Stark sert bir vuruşla ağları havalandırdı. Ancak hakem Alper Akarsu, VAR'dan gelen uyarı üzerine topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle bu golü geçersiz saydı. 41'de Nizamettin'in şutunda Ozan mükemmel kurtardı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

70'te İbrahim'in hatasından yararlanan Mehmet Manisa ekibini öne geçirdi: 1-0. 85'te Erdem'in serbest vuruşunda Adem ceza alanı içinde topa elle dokundu. Hakem penaltı noktasını işaret etti. 89'da penaltıyı kullanan Paixao skora denge getirdi: 1-1. 90+4'te Burak'ın savunma arkasına gönderdiği topta Domgjoni, kaleci Ozan ile karşı karşıya pozisyonda dışarı attı. Maç 1-1 sona erdi

ERİŞ VE KALOĞLU DEĞİŞTİRDİ

EGE derbisinde her iki teknik adam da 11'lerde değişime gitti. Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, kalede Birkan'ın yerine Ömer, savunmada Mert'in yerine cezası biten Domgjoni, ileride de Gakpa'nın yerine Batuhan'a şans verdi. Altay'da ise teknik patron Sinan Kaloğlu, Rize maçında sahaya sürdüğü Kutay'ın yerine kart cezasını tamamlayan Eric'e, sakatlığı olan yaşayan Eren'in yerine ise Enes'e görev verdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

DÜN oynanan Ege derbisinde tribünler de doldu. Mümin Özkasap Stadı'nda ev sahibi Manisa FK taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar maraton tribünün tamamını doldururken 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdiler. Altay taraftarları da İzmir'den Manisa'ya akın ederek, misafir tribününün tamamını doldurdu. Maçın başından sonuna kadar siyah-beyazlı takıma müthiş destek veren taraftarlar, 89. dakikada Paixao'nun penaltıdan attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Altay taraftarları 1-1'lik beraberlikte önemli rol oynadılar

İKİ EGE EKİBİ İLK KEZ RAKİP OLDU

MANİSA FK ve Altay, profesyonel liglerde dünkü maçta ilk kez karşı karşıya geldiler. Daha önce herhangi bir ligde yolları kesişmeyen Manisa ve İzmir ekibi, kupada ise iki kez karşı karşıya gelmişlerdi. 2015 yılında Manisa'da oynanan kupa maçında Manisa FK, Altay'a 2-0 üstünlük sağlarken, 2021'de bu kez İzmir ekibi, sahasında rakibini 4-2 yenmeyi başarmıştı. Kupa randevularında her iki takımın da birer galibiyeti bulunurken, ligdeki ilk sınavda Manisa ve Altay yenişemedi ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.