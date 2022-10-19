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Altay'a kupa şoku

İzmir ekibi, evinde Efeler 09’a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na havlu attı. Siyah-beyazlılar, 41 yaşındaki Murat ile öne geçerken, 45'te Serdar eşitliği sağladı. Uzatma bölümünde Adnan'ın golüne engel olamayan Altay hüsran yaşarken, Aydın ekibi turladı

19.10.2022

Altay’a kupa şoku

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında Altay, sahasında konuk ettiği 3. Lig temsilcisi Efeler 09 FK'ya normal süresi 1-1 sona eren maçta uzatmalarda yediği golle boyun eğdi: 1-2. 6'da Kaan'ın köşe vuruşunda iyi yükselen Adnan topu az farkla auta gönderdi.

12'de Nurettin'in açtığı ortada kaleciden seken top Murat Uluç'un önünde kaldı. Bekletmeden vuruşu yapan Uluç topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 25'te Nurettin'in sert şutu isabetli olmadı. 44'te Altay kalecisi Eren, Adnan'ı kaleci Eren düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. 45'te atışı kullanan Serdar topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1.

GENÇ KUTAY DİREĞE TAKILDI
78'de Onur'un sağdan ortasında Murat, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çerçeveyi bulamadı. 90+5'te sağda topla buluşan Kutay'ın ortası kaleye yöneldi, meşin yuvarlak direkten altı pas üzerine düştü. Murat'tan önce savunma araya girerek topu uzaklaştırdı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

97'de Furkan'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Adnan kaleci Ozan'ı mağlup ederek takımını öne geçirdi: 1-2. 115'te Enes Yetkin'in aradan bıraktığı topa Enes Öğrüce aşırtma vuruş yaptı. Top az farkla üstten auta çıktı. Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Altay kupaya veda etti, Efeler tur atladı.

DOĞANCAN BİNGÖL

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