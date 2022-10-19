Altay’a kupa şoku

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında Altay, sahasında konuk ettiği 3. Lig temsilcisi Efeler 09 FK'ya normal süresi 1-1 sona eren maçta uzatmalarda yediği golle boyun eğdi: 1-2. 6'da Kaan'ın köşe vuruşunda iyi yükselen Adnan topu az farkla auta gönderdi.

12'de Nurettin'in açtığı ortada kaleciden seken top Murat Uluç'un önünde kaldı. Bekletmeden vuruşu yapan Uluç topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 25'te Nurettin'in sert şutu isabetli olmadı. 44'te Altay kalecisi Eren, Adnan'ı kaleci Eren düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. 45'te atışı kullanan Serdar topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1.

GENÇ KUTAY DİREĞE TAKILDI

78'de Onur'un sağdan ortasında Murat, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çerçeveyi bulamadı. 90+5'te sağda topla buluşan Kutay'ın ortası kaleye yöneldi, meşin yuvarlak direkten altı pas üzerine düştü. Murat'tan önce savunma araya girerek topu uzaklaştırdı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

97'de Furkan'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Adnan kaleci Ozan'ı mağlup ederek takımını öne geçirdi: 1-2. 115'te Enes Yetkin'in aradan bıraktığı topa Enes Öğrüce aşırtma vuruş yaptı. Top az farkla üstten auta çıktı. Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Altay kupaya veda etti, Efeler tur atladı.

DOĞANCAN BİNGÖL