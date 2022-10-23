Altay 1 puana abone oldu

Spor Toto 1. Lig'de düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Altay, evinde Erzurum FK'yla berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü: 1-1. Mücadeleye siyah-beyazlılar baskılı başladı. 10'da Eric'in soldan kullandığı serbest atışta, kale önünde Tolga Ünlü topa vurdu. Kaleci Göktuğ topa müdahale etti. 19'da geriden atılan uzun topta, ceza alanı içinde İbrahim ve kaleci Ozan anlaşmazlığında boşta kalan topu Rosheuvel boş kaleye yuvarladı: 1-0. 36'da ceza sahası içinde Altaylı Björkander'in topa elle teması olabileceği ihtimali nedeniyle VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Furkan Aksuoğlu, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

SKORA DENGE GELDİ

57'de Tolga'nın sağ çizgi üzerinden ortasında Paixao kafayla topu ağlara yolladı ve skora yeniden denge geldi: 1-1. 59'da Shala'nın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Ozan köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı. 88'de Erzurum FK atağında Martin Hasek'in sert şutunda top yan direğe çarpıp auta çıktı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Marco Paixao yine sahnede Altay'ın Portekizli yıldızı Marco Paixao, Manisa FK maçından sonra dün de sahneye çıkarak attığı golle takımına altın değerinde bir puan kazandırdı. 38 yaşındaki golcü geçen hafta Manisa deplasmanında penaltıyla ağları sarsarak beraberliği sağlamıştı. Dün de skor 1-0 Altay'ın aleyhine Altay'ın dün hayati önem taşıyan Erzurumspor FK maçına siyah-beyazlılar ilgi göstermedi. Mustafa Denizli Stadı'nın tribünlerinin büyük kısmı boş kalırken taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla futbolculara destek verdi. hine devam ederken ikinci yarıda fileleri havalandıran Paixao, gol sayısını 4'e çıkardı.

ŞANSSIZ TOLGA

ALTAY'DA bir süredir sakat olan Tolga Ünlü, Erzurum FK mücadelesiyle formasına kavuşurken 90 dakikayı tamamlayamadı. Son olarak Eyüp maçında forma giyen ve iki lig, bir kupa maçını kaçıran tecrübeli futbolcu, maçın 74. dakikasında yine sakatlanarak oyundan çıktı. Tolga'nın yerine Enes bu dakikadan sonra oyuna girdi. Oyunda kaldığı süre içinde oldukça etkili olan Tolga, ikinci yarıda Paixao'nun attığı golün asistini yaparak beraberlikte önemli rol oynadı.

BERKE ÖZBAY