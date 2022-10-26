Büyük Altay’da Sakarya telaşı

Düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Altay'ı Sakarya telaşı sardı. Play- Off içindeki rakiplerine geçit vermeyen siyah-beyazlılar, deplasmanda karşılaşacağı rakibini gözüne kestirdi. Ligde ilk iki sırada bulunan Bodrumspor'u yenen, Eyüpspor'la da berabere kalan İzmir ekibi 15 puanla 6. sırada yer alan Sakarya'ya da çelme atıp Play-Off hattını karıştıracak. Ayrıca deplasmanda 4 maçta galibiyet alamayan Altay, gurbette de ilk zaferini elde etmek istiyor.

TARAFTARLAR DESTEK VERECEK

Taraftarlar Sakaryaspor maçı öncesi takımı motive etmek için kolları sıvadı. Sakaryasporla ezeli rakip olan İzmir temsilcisinde taraftarlar, perşembe günü antrenman ziyareti yaparak oyunculara moral verecek. Altay 1914 Taraftarlar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Sen, ben, biz, o, şu, bu demeden maneviyatın en güçlü şekilde hissedilmesi gereken 'Umut' sezonunda, tüm taraftarımızı perşembe günü (yarın) maça gider gibi idman ziyaretine bekliyoruz" mesajı verildi

SAKARYA TERS GELİYOR

ALTAY daha önce 1'inci Lig Play-Off'larından Süper Lig'e yükselmek için yollarının kesiştiği Sakaryaspor'a iki kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 2000- 2001 sezonunda Antalya'da yapılan Play-Off müsabakalarında yarı finalde rakibine 2-1 yenilerek elendi. 2005-06 sezonunda Ankara'da oynanan final müsabakasında ise Sakaryaspor 4-1 galip gelerek Süper Lig'e yükseldi. İki takım son olarak 2017-2018 futbol sezonunda 2'nci Lig'de karşı karşıya gelirken İzmir'deki maçı Altay, deplasmandaki maçı Sakaryaspor 1-0 kazandı. Altay'ın o dönem 2'nci Lig'deki şampiyon kadrosunda yer alan İbrahim Öztürk ve Murat Uluç hala siyah-beyazlı takımda görev yapıyor.