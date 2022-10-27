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Haberler Altay Sıra geldi galibiyete

Sıra geldi galibiyete

Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, “Savaşıp kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi

27.10.2022

Sıra geldi galibiyete

Spor Toto 1. Lig'de düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Altay'da, gözler Sakaryaspor maçına çevrildi. İzmir ekibi ligde son 5 maçlık süreçte 4 beraberlik ve bir yenilgi ile 8 puanla galibiyete hasret kalırken, yeşil-siyahlı ekibi deplasmanda yenerek çıkışa geçmek istiyor. Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü de zorlu maç öncesi artık kazanmak istediklerini ifade etti.

Üzümcü, "Savaşmak ve kazanmak için sahaya çıkacağız. Rakibi iyi analiz ettik. Tecrübeli ve gençlerden oluşan takımımıza güvenimiz tam" diye konuştu. Üzümcü, geçen sezondan bu yana sakatlığı süren Deniz Kadah'ın dönüşünün ise devre arasını bulabileceğini söyledi. Bu arada Altay'da geçen sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve yeni yönetimle anlaşma sağlamayıp Sakarya'ya imza atan kaleci Cihan Topaloğlu da ilk kez eski takımına rakip olacak.

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