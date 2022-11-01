Büyük Altay kendine geldi

Spor toto 1. Lig'de deplasmanda Sakaryaspor'u usta golcüsü Paixao'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altay, rahat nefes aldı. Siyahbeyazlılar, zorlu maçta ligdeki ikinci galibiyetini alarak 4 haftadır yer aldığı düşme potasından kurtulmayı başardı. Sezonun ilk 3 maçını kaybederek son sıraya demir atan siyah-beyazlılar, 5'inci haftada evinde Bodrumspor'u 2-0 mağlup ederek ateş çemberinden çıkmıştı.



ERZURUM'UN YENİLMESİ YARADI

Ligde 7'nci haftada tekrar düşme potasına giren siyah-beyazlılar, bu hafta Erzurumspor'un Eyüpspor'a mağlup olmasıyla 11. haftayı 11 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 15'inci sırada tamamladı. Sakaryaspor galibiyetiyle bu sezonki ilk deplasman zaferine imza atan İzmir temsilcisi, seri galibiyetler alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

CEYHUN SANCISI

Altay, Sakaryaspor deplasmanında altın değerinde bir 3 puan elde ederken orta sahadaki önemli bir oyuncuyu da kaybetti. Özellikle Sakarya maçındaki futboluyla göz dolduran Ceyhun Gülselam gördüğü sarı kartla 4 sarı karta ulaşıp Bandırma maçında cezalı duruma düştü. Tecrübeli orta saha oyuncusu cumartesi günü İzmir'de oynanacak olan Bandırma maçında forma giyemeyecek. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta da on birde sahaya çıkarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri olmuştu.