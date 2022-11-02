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Haberler Altay Büyük Altay’ın kozu fikstürü

Büyük Altay’ın kozu fikstürü

Son haftalardaki performansıyla ateş hattından çıkan Altay, Bandırma, Altınordu, G.Birliği, Göztepe ve Bolu maçlarını İzmir’de oynayacak.

2.11.2022

Büyük Altay’ın kozu fikstürü
Sakaryaspor'u 2-1 yenerek düşme hattından kurtulan Altay'ın gelecek 5 maçtaki kozu fikstürü olacak. İzmir temsilcisi, önümüzdeki 5 haftada tüm maçlarını İzmir'de oynayacak. Fikstür avantajını iyi değerlendirmek için kollarını sıvayan siyah-beyazlılarda planlar en az kayıpla süreci atlatmak ve ateş hattından uzaklaşmak için yapılıyor. Cumartesi günü Bandırmaspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk edecek olan İzmir temsilcisi, bir sonraki hafta İzmir derbisinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu'ya konuk olacak.

İKİ DERBİ OYNAYACAK
Daha sonra kendi taraftarının önünde ateş hattına demir atan Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan Altay, ardından yine bir İzmir derbisinde bu kez Göztepe'nin rakibi olacak. Siyah-beyazlılar, İzmir'de çıkacağı 5 maçlık periyodun son sınavında ise Play-Off hattındaki Boluspor'u ağırlayacak.
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