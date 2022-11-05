Büyük Altay seri peşinde

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapan Altay, bugün sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Karşılaşmayı beINSports 2 canlı olarak ekranlara getirecek. Geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek 11 puanla düşme hattının üzerine çıkan siyahbeyazlılar, taraftarlarının desteği ile Bandırma engelini de kayıpsız geçerek ilk kez seri yakalamak istiyor. İzmir ekibi ayrıca iç sahadaki üç maçlık galibiyet hasretine de nokta koymayı hedefliyor. Cezalı Ceyhun Gülselam forma giyemeyecek. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun bu oyuncunun yerine orta alanda sakatlıktan çıkan Zeki Yıldırım'a şans vermesi bekleniyor