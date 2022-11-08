Ozan’a süper kanca

Spor Toto 1. Lig'de maddi darboğaz ve transfer yasağıyla sezona başlayan Altay'da birinci kaleci konumuna gelen kaleci Ozan Evrim Özenç'e Süper Lig ekipleri kanca attı. Sezon başında Galatasaray'a giden Kazımcan Karataş ve son dönemlerde ismi Beşiktaş'la anılan Eren Erdoğan'ın ardından 29 yaşındaki Ozan da Süper Lig'in dikkatini çekti. Geride kalan 12 maçın tamamında forma giyen 29 yaşındaki eldivene eski takımı Antalyaspor ile Giresunspor'un talip olduğu ve devre arasında İzmir temsilcisinin kapısını çalacağı öğrenildi.



5 YILDA 5 MAÇ OYNAMIŞTI

Bu sezon öncesi Antalya, Bolu ve Altay'da son 5 yılda sadece 5 resmi karşılaşmaya çıkan Ozan, bu sezon gösterdiği çıkışla 1. Lig'in en fazla kurtarış yapan kalecileri arasında yer alırken, kritik hamleleriyle siyah-beyazlıların topladığı puanlarda önemli bir rol oynadı. İki sezon önce Boluspor'dan transfer olan ve geçen yıl Süper Lig'de hiç forma giyemeyen file bekçisi, Mateusz Lis ve Cihan Topaloğlu'nun vedasının ardından sezon başında 3. kaleci konumundan bir anda as kaleciliğe yükselmişti.



5 HAFTADA 3 DERBİ

Ligde son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Altay, önündeki 5 maçını da Ege'de oynayacak. Bu süreçte derbilerle dolu bir fikstür trafiğinin içerisine girecek olan İzmir ekibi 5 haftada üç derbide ter dökecek. Pazar günü İzmir derbisinde Altınordu'ya konuk olacak ekip, G.Birliği'nin ardından yine derbide Göztepe karşısına çıkacak. Altay, sırasıyla Bolu ve Ege derbisinde Denizlispor (D) ile oynayacak.



■ BERKE ÖZBAY

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