Altay’ın derdi şut

1. Lig'de transfer yasağı nedeniyle alternatifsiz kadrosu ile yaşam mücadelesi veren Altay'ın en büyük problemi şut. Lige üç yenilgi ile kötü bir giriş yapan, ancak sonrasında toparlanarak 12 maçta topladığı 12 puanla düşme potasının üzerinde konumlanan siyah-beyazlıların gol sorunu devam ediyor. Savunmayı oturtan İzmir ekibi 12 maçta 9 golle ligin en az gol atan ekibi olurken, şut istatistiklerinde de siyahbeyazlılar dipte yer alıyor. İzmir ekibi, rakip kaleye en az şut atan ve maç başına en az isabetli şut çeken takım olarak dikkat çekti.

SON VURUŞLARA ÇALIŞIYORLAR

Ligin maç başına en fazla şut atan takımı 11.3 oranıyla Keçiören olurken, Altay maç başına 5.9'luk şut oranıyla bu anlamda ligin son sırasında yer alıyor. Maç başına isabetli şut oranında da 5.1'lik oranıyla Samsunspor zirvede yer alırken, Altay ise 2.7 ile yine son basamakta. Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da geçtiğimiz hafta oynanan Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hücum bölgesinde sıkıntı yaşadıklarını ve antrenmanlarda üçüncü bölge oyunlarına çalıştıklarını belirterek, "Son vuruşları geliştirmemiz gerekiyor" demişti.

FORMA SAVAŞI KIZIŞTI

LİGDE pazar günü İzmir derbisinde Altınordu'ya konuk olacak Altay'da forma savaşı yaşanıyor. Sinan Kaloğlu, özellikle orta alanda tercih yapmakta zorlanıyor. Orta sahada son haftaların formda ismi genç Arda, Tolga ve Zeki'yi görevlendiren Kaloğlu, Ceyhun'un kart cezasının sona ermesiyle zor tercih yapmak durumunda kaldı. Genç hocanın Tolga'yı asıl bölgesi olan sağ kanada çekmesi halinde Salih yedek soyunacak. Tolga'nın orta alanda kalması durumunda Ceyhun, Arda ve Zeki üçlüsünden biri yedek kalacak.

TRİBÜNLERDE DERBİ BEREKETİ

İZMİR'DE gözler pazar günü Doğanlar Stadı'nda oynanacak olan Altınordu-Altay arasında kritik derbiye çevrildi. Ligde 12'şer puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan iki ekibinde bulunduğu konum derbiye ekstra anlam yüklüyor. Derbi heyecanı tribünleri de saracak. Doğanlar Stadı'na deplasmana gidecek olan Altay taraftarları kendilerine ayrılan toplam 487 adet bileti satışa çıkar çıkmaz tükettiler.

ALTINORDU DA ÇOK İLGİLİ

KALE arkası bölümde misafir tribününün tamamını dolduran Altay, Altınordu Kulübü'nden ek kontenjan talep etme kararı aldı. İç saha karşılaşmalarında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda istediği atmosferi bir türlü yakalamayan siyah-beyazlılar, Doğanlar'da yalnız olmayacak. Ev sahibi pozisyonundaki Altınordu taraftarlarının da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Derbi maçın biletleri VIP 200 lira, numaralı 50 lira ve kadın ile çocuk taraftarlar için ise 10 TL olarak satışa sunulmuştu.

BERKE ÖZBAY