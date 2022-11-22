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Haberler Altay Kaloğlu’na Süper Lig kancası

Kaloğlu’na Süper Lig kancası

Teknik direktör arayışındaki Kasımpaşa’nın Altay’ın genç çalıştırıcısına yöneldiği öğrenildi

22.11.2022

Kaloğlu’na Süper Lig kancası
SPOR Toto 1. Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ateş hattından çıkan Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu'na Süper Lig ekibi Kasımpaşa kanca attı. Teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayıran İstanbul ekibinin, Selçuk İnan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığı ve ibreyi Sinan Kaloğlu'na çevirdiği öğrenildi. Tarafların hafta içinde bir görüşme gerçekleştirerek masaya oturacağı iddiaları ortaya atıldı. Lacivert- beyazlıların Süper Lig'de Dünya Kupası arasına girilmesiyle birlikte sezonun kalanında koltuğu 41 yaşındaki Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'na teslim etmek istediği belirtildi.
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