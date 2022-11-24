Büyük Altay’ın gözbebeği Arda

SPOR Toto 1. Lig'de transfer yasağı ve maddi imkansızlıklar nedeniyle genç isimlere şans vermek durumunda kalan Altay'da sezon başında takıma dahil edilen Arda Gezer, performansıyla Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Geçen sezonun ilk yarısını 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor'da, ikinci yarısını ise Niğde Anadolu FK'da geçiren ve toplamda 3 maça çıkan Arda, bu sene Birinci Lig'de büyük bir çıkışa imza atarak adından söz ettirmeye başladı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

ARDA'YI Türkiye'den Başakşehir ve Alanya'nın yanı sıra Belçika Ligi'nde de eski Göztepeli Halil Akbunar'ı kadrosunda bulunduran Westerlo'nun takibe aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki yıldız adayı, Zeki Yıldırım'ın sakatlığının ardından formayı almış ve tecrübeli ismi aratmamıştı. Gösterdiği başarılı performansla transfer döneminin gözde isimlerinden biri olması beklenen Arda piyasa değerini de yaklaşık 18 kat artırdı. Genç yıldız, Alman sitesi 'transfermarkt'ın 15 Kasım'daki güncellemesinin ardından sezon başında 10 bin Euro olan değerini 175 bin Euro'ya çıkardı.

BERKE ÖZBAY